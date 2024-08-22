Instagram ve Facebook artık bu modellerde çalışmayacak. Eylül ayında başlıyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Instagram ve Facebook artık bu modellerde çalışmayacak. Eylül ayında başlıyor!

META Şirketi, Instagram ve Facebook kullanıcıları için önemli bir güncellemeyi duyurdu.

1 Eylül itibarıyla, popüler sosyal medya uygulamaları olan Instagram ve Facebook, eski model telefonlarda artık kullanılamayacak.

Teknoloji hızla ilerlerken, eski telefon modelleri yeni güncellemeleri desteklemekte zorlanabiliyor. META mühendisleri, uygulamaların performansını artırmak ve daha güvenli bir kullanıcı deneyimi sunmak amacıyla yaptıkları son güncellemelerde, bazı eski telefon modellerini artık desteklememe kararı aldı.

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Güncelleme sonrasında, bu cihazlarda Instagram ve Facebook'a erişim mümkün olmayacak. Bu gelişme, sosyal medya kullanıcıları için telefonlarını güncelleme ya da yeni bir cihaza geçiş yapma gerekliliğini beraberinde getirebilir.

Hangi telefon modellerinin bu güncellemeden etkileneceği konusunda daha fazla bilgi, META tarafından paylaşıldıkça kullanıcılarla buluşacak. Bu yüzden, sosyal medya deneyiminizi sürdürmek istiyorsanız, cihazınızın bu değişiklikten etkilenip etkilenmeyeceğini kontrol etmenizde fayda var.

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İŞTE O MODELLER

Samsung Galaxy G150N0 (Galaxy Folder) (Temmuz 2015)

Samsung Galaxy G160N (Galaxy Folder 2) (Temmuz 2017)

Samsung Galaxy Duos (22 Aralık 2011)

Samsung Galaxy Discover (Kasım 2012)

Samsung Galaxy Core Prime (14 Kasım 2014)

Samsung Galaxy Grand Prime (Haziran 2015)

Xiaomi Redmi 1

Xiaomi Redmi 1S

Xiaomi Redmi 2

Xiaomi Redmi 2A

Xiaomi Redmi 3

Xiaomi Redmi 3S

Xiaomi Redmi 3X

General Mobile GM 5 D

General Mobile GM 5

General Mobile GM 5 Plus

General Mobile 4G

General Mobile 4G A

LG GX200

LG GS155a

LG G Pro Lite

LG Voyage

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