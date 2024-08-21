Şirketler peş peşe konkordato ilan etti. Çalışanlar dikkat: En riskli sektörler belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Şirketler peş peşe konkordato ilan etti. Çalışanlar dikkat: En riskli sektörler belli oldu

Yüksek faiz oranları ve enflasyonla başa çıkmakta zorlanan şirketlerin sayısı hızla artıyor.

2024 yılının ilk 7 ayında, 1.554 firma konkordato başvurusunda bulundu. Hayat pahalılığının etkilerinin en yoğun hissedildiği İstanbul, en fazla iflas başvurusu yapılan şehir olarak öne çıkıyor. 2024 yılının ilk 6 ayında ise toplamda 55 şirket iflas kararını duyurdu.

Türkiye ekonomisi, yüksek enflasyonla mücadele amacıyla uyguladığı şahin para politikaları nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutma kararı, sıkı para politikası konusundaki kararlılığın altını çiziyor. Ancak bu sert ekonomik duruş, şirketler üzerinde büyük bir baskı yaratıyor.

jhf.jpeg

Konkordato Takip sitesinin verilerine göre, geçtiğimiz yıl toplamda 1.516 konkordato talebi yapılmışken, 2024’ün ilk 7 ayında bu sayı 1.554’e ulaştı.

Mahkeme kararlarına bakıldığında, 2024'ün ilk 6 ayında iflas veren şirketlerin sayısı toplamda 55 olarak açıklandı.

po.jpg

İSTANBUL BAŞI ÇEKİYOR

Konkordato başvurularında en yüksek sayıyı İstanbul oluşturuyor. İstanbul’u, Ankara takip ederken üçüncü sırada Bursa yer alıyor.

q1lkj.jpg

EN RİSKLİ SEKTÖRLER BELLİ OLDU

En riskli sektörler arasında inşaat sektörü, 398 firmayla başı çekiyor.

Tekstil sektörü ikinci sırada yer alıyor.

Üçüncü sırada akaryakıt istasyonları bulunuyor.

İlgili Haberler
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Öne Çıkanlar
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Son Haberler
Trump lehine adaylıktan çekilebilir. Dünya
Trump lehine adaylıktan çekilebilir.
Galatasaray İsviçre'de VAR'la yıkıldı. Batshuayi uçurdu Abdülkerim yaktı Spor
Galatasaray İsviçre'de VAR'la yıkıldı. Batshuayi uçurdu Abdülkerim yaktı
Ekonomik istikrar Kaf Dağı’nın ötesinde Yazarlar
Ekonomik istikrar Kaf Dağı’nın ötesinde
Trendi tersine çeviren dizi Yazarlar
Trendi tersine çeviren dizi
“Avcılar’a bir dönem de siz kaybettirmeyin” diyorum Yazarlar
“Avcılar’a bir dönem de siz kaybettirmeyin” diyorum
Alçaklar bize haince boşuna saldırdınız Yazarlar
Alçaklar bize haince boşuna saldırdınız
Anadolu Halk Kültürleri Dede Korkut ve Kırgız Destanları ile yoğruldu Yazarlar
Anadolu Halk Kültürleri Dede Korkut ve Kırgız Destanları ile yoğruldu