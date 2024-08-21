Şirketler peş peşe konkordato ilan etti. Çalışanlar dikkat: En riskli sektörler belli oldu

2024 yılının ilk 7 ayında, 1.554 firma konkordato başvurusunda bulundu. Hayat pahalılığının etkilerinin en yoğun hissedildiği İstanbul, en fazla iflas başvurusu yapılan şehir olarak öne çıkıyor. 2024 yılının ilk 6 ayında ise toplamda 55 şirket iflas kararını duyurdu.

Türkiye ekonomisi, yüksek enflasyonla mücadele amacıyla uyguladığı şahin para politikaları nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutma kararı, sıkı para politikası konusundaki kararlılığın altını çiziyor. Ancak bu sert ekonomik duruş, şirketler üzerinde büyük bir baskı yaratıyor.

Konkordato Takip sitesinin verilerine göre, geçtiğimiz yıl toplamda 1.516 konkordato talebi yapılmışken, 2024’ün ilk 7 ayında bu sayı 1.554’e ulaştı.

Mahkeme kararlarına bakıldığında, 2024'ün ilk 6 ayında iflas veren şirketlerin sayısı toplamda 55 olarak açıklandı.

İSTANBUL BAŞI ÇEKİYOR

Konkordato başvurularında en yüksek sayıyı İstanbul oluşturuyor. İstanbul’u, Ankara takip ederken üçüncü sırada Bursa yer alıyor.

EN RİSKLİ SEKTÖRLER BELLİ OLDU

En riskli sektörler arasında inşaat sektörü, 398 firmayla başı çekiyor.

Tekstil sektörü ikinci sırada yer alıyor.

Üçüncü sırada akaryakıt istasyonları bulunuyor.