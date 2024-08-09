Instagram’a bir haftalık erişim engelinin maliyeti dudak uçuklattı

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, Instagram'ın bir haftalık kapalı kalmasının maliyetinin 396 milyon dolara ulaşabileceğini belirtti.

Gökçe, TUSAŞ’ın 1 yıl içinde yaptığı ihracattan fazla para kaybedilebileceğini ifade ederek, Instagram yasağının küçük işletmeleri, turizm ve lokantacılık sektörünü vurduğunu belirtti.

INSTAGRAM YASAĞININ MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Türkiye’de e-ticaret ile uğraşan 559 bin 412 şirket olduğunu ifade eden Gökçe, bu işletmelerin %76’sının şahıs işletmesi, %21’inin ise limited şirket ve %3’ünün ise anonim şirket olduğunu ifade etti.

2024 senesinde e-ticaret hacminin 3,4 milyar TL olmasını beklediğini ifade eden Gökçe, Instagram’ın kapalı olmasının haftalık maliyetinin 13,3 milyar liraya çıkabileceğini, Haftalık e-ticaret hacminin ise daraldığını söyledi.

"INSTAGRAM YASAĞININ BEDELİNİN 85 MİLYON İNSAN ÖDÜYOR"

Ölçeği anlamak için 2023 senesinde Roketsan 161, Aselsan 108, TUSAŞ 337 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını belirten Gökçe, Sadece Instagram yasağı sebebiyle 1 hafta içinde Türkiye ekonomisinin uğradığı zararın 396 milyon dolara ulaşabileceğini kaydetti.

Instagram yasağının sadece e-ticareti etkilemediğini belirten Gökçe, Turizm, otelcilik, lokanta ve restaurantlar başta olmak üzere hizmet sektöründe de müşterilere ulaşmakta zorlanıldığı, yasağın yaz sezonunda uygulanmasının işletmeleri etki ettiğini söyledi.

Yasaklarla sorunlar çözülemeyeceğini belirten Gökçe, Instagram'ın yasaklanmasının ağır bedelini 85 milyon insanın ödediğini, Türkiye’nin dünyada itibarının zedelendiğini söyledi.