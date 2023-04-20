Inter Benfica maçında gol yağmuru

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İtalya'nın Inter takımı ile Portekiz temsilcisi Benfica İtalya'da karşı karşıya geldi.
Portekiz'deki ilk maçı 2-0 kazanan Inter, rakibiyle kendi sahasında 3-3 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.
Inter'in gollerini 14. dakikada Barella, 65. dakikada Lautaro Martinez ve 78. dakikada Correa attı.
Benfica'nın golleri ise 38. dakikada Aursnes, 86. dakikada Antonio Silva ve 90+5'te Petar Musa'dan geldi.
Hakan Çalhanoğlu 76. dakikada Nicola Barella'nın yerine oyuna dahil oldu.