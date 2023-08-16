Inter Maimi'yi Messi ve Jordi Alba sırtlardı. Takımlarını finale taşıdılar

Editör: Hamza Özalkuş

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası yarı finalinde Philadelphia Union ve Inter Miami karşı karşıya geldi.



Maçta Josef Martinez'in golü ile öne geçen Inter Miami, Lionel Messi ve Jordi Alba'nın golleriyle ilk yarıda 3 farklı üstünlüğü yakaladı.



Mücadelenin 73. dakikasında Alejandro Bedoya'yla Philadelphia takımı skoru 3-1 yapsa da Inter Miami'de David Ruiz, 84'te sahneye çıkarak skoru belirledi.



Karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Inter Miami, finalde Nashville'in rakibi oldu.

Ligler Kupası yarı finalinin diğer maçında Nashville, Monterrey'i 2-0 mağlup etti.

Inter Miami ve Nashville arasındaki final karşılaşması 20 Ağustos Pazar günü TSİ 04.00'te oynanacak.

Inter Miami formasıyla Ligler Kupası'nda 6 maçta forma giyen Lionel Messi, bu maçlarda 9 gol ve 1 asist kaydetti.



Messi, Inter Miami formasıyla 1 gol daha kaydetmesi halinde 10 maça ulaşmadan 10 gol barajını geçmiş olacak.