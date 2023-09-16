Inter Milan maçında tarihi skor. Hakan Çalhanoğlu da attı

İtalya Serie A'da Inter, sahasında karşılaştığı Milan'a gol yağdırdı. Inter sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Inter'in gollerini Mihitaryan (2), Thuram, Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdahn) ve Fratessi attı.
Milan'ın golü ise Leao'dan geldi.
İtalya Serie A'da Inter Milan'ı darmadığın etti
İtalya Serie A'da Inter, sahasında karşılaştığı Milan'a gol yağdırdı. Inter sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Inter'in gollerini Mihitaryan (2), Thuram, Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdahn) ve Fratessi attı.
Milan'ın golü ise Leao'dan geldi.