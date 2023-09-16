Inter Milan maçında tarihi skor. Hakan Çalhanoğlu da attı

İtalya Serie A'da Inter Milan'ı darmadığın etti

Inter Milan maçında tarihi skor. Hakan Çalhanoğlu da attı

İtalya Serie A'da Inter, sahasında karşılaştığı Milan'a gol yağdırdı. Inter sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Inter'in gollerini Mihitaryan (2), Thuram, Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdahn) ve Fratessi attı.

Milan'ın golü ise Leao'dan geldi.

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Konferansı sona erdi Güncel
NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Konferansı sona erdi
Okan Buruk'tan Samsunspor maçı sonrası açıklamalar Spor
Okan Buruk'tan Samsunspor maçı sonrası açıklamalar
Son dakika... Kapalıçarşı'da yangın Güncel
Son dakika... Kapalıçarşı'da yangın
Hüseyin Eroğlu: Biz kaçırdık, Galatasaray attı Spor
Hüseyin Eroğlu: Biz kaçırdık, Galatasaray attı
Emniyet binasında cinayet. Tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldüren polis tutuklandı Güncel
Emniyet binasında cinayet. Tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldüren polis tutuklandı
Motosiklet kazası 21 yaşındaki genci hayattan kopardı Güncel
Motosiklet kazası 21 yaşındaki genci hayattan kopardı
Mersin'de evin duvarı çöktü 1 çocuk duvarın altında kaldı Güncel
Mersin'de evin duvarı çöktü 1 çocuk duvarın altında kaldı