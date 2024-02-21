İnteraktif vergi dairesinde geçen yıl milyonlarca işlem yapıldı

İnteraktif vergi dairesi, internet vergi dairesi, Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi, e-beyanname gibi, kullanıcı kodu ve şifre kullanılarak erişim sağlanan uygulamalara, 7 Ekim 2023'ten itibaren Dijital Vergi Dairesi üzerinden giriş yapabilme imkanı getirildi. Böylece, GİB tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetler tek çatı altında birleştirildi.

Bu uygulama kullanıcılar için hem pratik hem de cazip hale geldi. Kullanıcılar bu şekilde işlemlerini daha kolay şekilde yapabilecek.

DİJİTAL UYGULAMALAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Günümüzün teknolojisi dijital işlemleri cazip hale getiriyor. Artık tek tuşla neredeyse tüm işler yapılıyor. Vergi ödemeleri fatura kesmeleri derken bir çok işler dijital ortamda gerçekleşiyor.

e-Fatura uygulamasını kullanan mükellef sayısı geçtiğimiz yıl 2019'a oranla yüzde 490 artarak 1 milyon 107 bin 692 oldu. 2019'da 187 bin 597 mükellef e-fatura uygulamasını kullanmıştı.

Aynı dönemde e-arşiv uygulaması kullanan mükellef sayısı yüzde 609 artış göstererek 1 milyon 99 bin 468'e çıktı.

Zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin elektronik ortamda tutulması ve elektronik imza sistemi ile berat verilen "e-defter uygulamasına" geçişte de artışların olduğu aktarıldı. 2019'da 122 bin 396 mükellef e-defter uygulamasını kullanırken bu sayı 2023'te 695 bin 352'ye çıktı.

İnteraktif vergi dairesinde 2019'da 2 milyon 969 bin 557 işlem yapılmıştı. 2023'te bu sayı yaklaşık yüzde 413 artışla 15 milyon 226 bin 817'ye çıktı. .

Son 5 yıllık dönemde e-tebligat sayısı ise yüzde 30 artış göstererek 17 milyon 481 bin 926'dan 22 milyon 706 bin 976'ya yükseldi.

Aynı dönemde 446 bin 736 mükellef denetlenirken denetim sayısı 481 bin 285 oldu.