Seçim öncesi suya indirim

Kaynak: Haber3
Seçim öncesi suya indirim
Yerel seçimler yaklaşırken belediyeler oy kazanmak için peş peşe vaatlerini duyururken, bir yandan da yaptıkları indirimlerle seçmenlerinin gözlerini büyülemeye çalışıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın önergesiyle, suya yüzde 20 oranında indirim yapıldığı aktarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin şubat ayı birinci oturumu, Meclis Başkanvekili Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından verilen mesken su aboneliklerindeki kademe değişikliğiyle ilgili yazılı önerge de görüşüldü.

Mecliste oy birliğiyle kabul edilen önergeyle, mesken abonelerinde 12 metreküp olarak uygulanan birinci kademede değişiklik yapıldı. Yapılan yeni düzenlemeyle birinci kademe aralığı 12 metreküpten 18 metreküpe yükseltildi.

Yapılan bu düzenlemeyle vatandaşlar ilave 6 metreküp suyu önceki fiyatlandırmaya göre daha ekonomik kullanmış olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Göreve başladığımız dönemde 10 metreküpten 12 metreküpe çıkardığımız birinci kademe su kullanım aralığını şimdi de 18 metreküpe çıkardık. Bu sayede yüksek fatura ödeyen kalabalık ailelerimizi bir nebze de olsa rahatlattık. Yeni düzenlemeyle birlikte 18 metreküp su kullanan bir abonemizin faturalarında ortalama yüzde 20’lik bir indirim yaptık. Tüm BUSKİ ailesiyle beraber biz de elimizi taşın altına koyduk ve vatandaşlarımıza destek olmak için durmadan canla başla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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