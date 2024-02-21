Avrupa’da doğal gaz tüketimi 10 yılın en düşük seviyesinde

Kaynak: Bloomberght
Avrupa’da doğal gaz tüketimi 10 yılın en düşük seviyesinde
Avrupa'nın geçtiğimiz yılki gaz tüketimi, ülkelerin verimlilik önlemlerine yönelmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artmasıyla son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsünün (IEEFA) yaptığı açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan beri geçtiğimiz 2 yıl içinde gaz talebi Avrupa'da yüzde 20 düştü.

Avrupa'nın geçtiğimiz yılki gaz tüketimi ise ülkelerin verimlilik önlemlerine yönelmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artmasıyla son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Doğalgaz talebindeki düşüş, temel olarak Almanya, İtalya ve İngiltere'den kaynaklandığı belirtildi.

Ülkelerin yeni sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısı inşa etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Şubat 2022'den bu yana 8 ithalat terminali faaliyete geçti ve 2030'a kadar 13 projenin daha faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu da Avrupa'nın LNG terminallerinin toplam kapasitesinin 10 yılın sonuna kadar beklenen LNG talebinin 3 katı olabileceği anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

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