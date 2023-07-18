Inter'den Lukaku'ya zehir zemberek sözler

Geçtiğimiz sezonu eski takımı Inter’de kiralık olarak geçirdikten sonra Chelsea’ye geri dönen Romelu Lukaku’nun bir diğer Serie A ekibi Juventus ile transfer görüşmesinde bulunmasına Inter’den sert sözler geldi.

"BİZİ SIRTIMIZDAN BIÇAKLIYORSUN"

Lukaku’nun Juventus ile görüşmesine dair açıklamada bulunan Inter taraftar grubu Curva Nord, "Hepimize ihanet ettin. En zor zamanlarında seni savunduk, şimdi bizi sırtımızdan bıçaklıyorsun. Armamızı öpüp, kendini en yüksek teklife satıyorsun. Adam değilsin, bir daha görüşmeyelim" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Belçikalı forvet geçtiğimiz sezon kiralık olarak giydiği Inter formasıyla çıktığı 37 maçta 14 gol 7 asist kaydetmişti.