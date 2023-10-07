Inter'e Bologna şoku: 2-0'ı koruyamadı

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter, evinde Bologna'yı ağırladı. Ev sahibi 2-0'lık skoru koruyamadı ve maç 2-2 sona erdi.

KAYNAK: AA
Inter'e Bologna şoku: 2-0'ı koruyamadı

Ligde şampiyonluk iddiası bulunan ve haftaya lider giren Inter, 11. dakikada Francesco Acerbi ve 13. dakikada Arjantinli golcü Lautaro Martinez'in golleriyle Bologna karşısında 2-0 öne geçti.

Bologna, 19. dakikada Riccardo Orsolini'nin penaltı golüyle farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 tamamlandı. Karşılaşmanın 52. dakikasında Bologna, Joshua Zirkzee'nin golüyle eşitliği yakaladı ve maç da 2-2 beraberlikle sona erdi.

Inter'de ilk 11'de görev alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın 83. dakikasında yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Bu maçtan aldığı beraberlikle puanını 19'e çıkaran Inter, maç fazlasıyla zirvede yer aldı.

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