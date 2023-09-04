İnternetten cep telefonlarını satanlarla müşteri gibi buluşup gasbettiler

İstanbul’da internet üzerinden cep telefonlarını satan kişilerle müşteri olarak irtibat kurduktan sonra satış için buluştuklarında darbedip, silah göstererek cep telefonlarını gasbeden 3 şüpheli yakalandı.

İnternetten cep telefonlarını satanlarla müşteri gibi buluşup gasbettiler

Tuzla’da 18 Mayıs Perşembe günü polise başvuran Z.E.A. internet üzerinden telefonunu satmak için ilan verdiğini, müşteri olarak arayan kişilerle buluştuğunda gelen kişilerin telefonunu gasbettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. 17 Ağustos Perşembe günü de Ataşehir’de polise başvuran T.N.A., satış için internete ilan verdiği telefonunu sözde almaya gelen 3 kişi tarafından gasbedildiğini söyledi.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin kimliğini tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonda şüpheliler Düzgün F. K.(22), Oğuzcan G.(19), Tuğrul U.(20) gözaltına alındı. Şüphelilerden Düzgün F.K.’nın daha önceden 8 , Oğuzcan G.’nin 14, Tuğrul U.’nun ise 9 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin aynı yöntemle 24 Ağustos'ta da Maltepe’de M.A.’nın cep telefonunu, Kartal’da 28 Ağustos'ta R.A.’nın cep telefonunu gasbettikleri de tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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