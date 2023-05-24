İnternetten gözlük alınır mı

Uzman optisyen Bayram Altındağ yaz aylarının gelmesiyle piyasaya düşen sahte güneş gözlüğü takmak konusunda göz hastalıklarına neden olabileceği konusunda uyarılar yaptı. İşte, ayrıntılar…

İnternetten gözlük alınır mı

Yaz aylarının gelmesiyle taleplerin arttığı güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz eden güneş gözlükleri, sahteleri tercih edildiğinde tam tersi bir etki ile ciddi hastalıklara yol açabildiği uzman tarafından öngörülüyor. İnternet sitelerinde satılan gözlüklerin orijinal olmadığını söyleyen uzman optisyen Bayram Altındağ, bilinmedik yerlerden alışveriş yapmanın göz sağlığını tehlikeye atmasına neden olabileceğini söyledi.

Yaz aylarının geldiğini, güneşi gören herkesin kendini dışarı attığını ifade eden Altındağ, “Güneşten gelen ultraviyole ışınlarından da gözlerimizi korumamız gerekiyor ve bunun içinde kaliteli gözlük almamız gerekiyor. Göz doktorlarının işporta ve internetten güneş gözlüğü almayın demelerine rağmen insanlarımız ısrarla internetten alıyor. Uyarılarımızda hepsinin ortak cevabı göze takmadıklarını kafada aksesuar olarak kullandıklarını söylüyorlar. İnternet sitelerinde satılan gözlüklerin çoğunda ultraviyole özelliği yoktur, boyama cam gibi bir şey” dedi.

“GÖZLÜKLER GÜVENİLİR YERLERDEN ALINSIN”

Gözlük mağazalarında satılanların hepsinin ultraviyole özelliğine sahip olduğunu belirten Altındağ, “İnternette alınan ürünlerin göze ciddi derecede zararları var, gözlükte UV400 özelliği olması gerekiyor, ayrı etten bilinen markaların çakmalarına da dikkat edilmeli. Müşteri bizim mağazalarımızda baktığı ürünleri internette bakarak arada müthiş derecede fiyat farkını görünce insanlar ucuz diye oradan alıyor ama orijinal olduğu anlamına gelmiyor. Vatandaşlar bildikleri ve güvendikleri yerlerde alsınlar ki sağlıklı bir şekilde gözlüklerini kullanabilsinler. ” şeklinde konuştu.

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