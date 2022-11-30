Sevimli çizgi film karakteri korku filmi oluyor

2022'nin başında Winnie the Pooh'a konusunda yeni bir korku filmi haberi yapılacağı iddia edilmişti. Disney'in hakları sona erdikten sonra Pooh: Blood & Honey, sevimli çizgi film karakterini alıp onu bir seri katil haline getirdiğini ve internette yeni bir çılgınlık başlattığını duyurdu. Bu haberlerden de tahmin edebileceği gibi bu, bu tür bir olayın son örneğini taşımadı.

Bazı korku film yapımcıları Bambi'ye (Disney'in canlı aksiyon versiyonu üzerinde çalıştığı) benzer bir hikaye hazırlamaya çalıştıklarını açıkladı. İlk olarak hafta başında Dread Central tarafından bildirilen ve daha sonra Entertainment Weekly tarafından doğrulanan iddia çok konuşulacak türdendi. Yönetmen Scott Jeffrey, konunun bir geyiğin "vahşi doğada pusuya yatmış gaddar bir ölüm makinesi" olacağını söylediği Bambi: The Reckoning'i yöneteceğini duyurdu.

Jeffrey, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Film, hepimizin bildiği ve sevdiği 1928 hikayesinin inanılmaz derecede karanlık bir yeniden anlatımı olacak. Kuduz bir Bambi'ye hazırlanın!

Ocak 2023 olarak belirtilen yayım tarihi öncesinde filmle ilgili daha fazla ayrıntı yok. Ancak Jeffrey, bunu izleyenler için Bambi'nin tasarımının 2017 korku filmi The Ritual'dan ilham alacağı ifade edildi.