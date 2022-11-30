30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sinema
  • >
  • Sevimli çizgi film karakteri korku filmi oluyor

Sevimli çizgi film karakteri korku filmi oluyor

Çizgi filmlerin sevilen karakterlerinden Bambi'nin korku filmi olacağı ifade edildi. Yönetmen Scott Jeffrey çekilecek film hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 15:10
Takip Et

İntikam peşindeki Bambi filminin çıkacağı belirtildi

Sevimli çizgi film karakteri korku filmi oluyor
+
Aa
-

2022'nin başında Winnie the Pooh'a konusunda yeni bir korku filmi haberi yapılacağı iddia edilmişti. Disney'in hakları sona erdikten sonra Pooh: Blood & Honey, sevimli çizgi film karakterini alıp onu bir seri katil haline getirdiğini ve internette yeni bir çılgınlık başlattığını duyurdu. Bu haberlerden de tahmin edebileceği gibi bu, bu tür bir olayın son örneğini taşımadı.

Bazı korku film yapımcıları Bambi'ye (Disney'in canlı aksiyon versiyonu üzerinde çalıştığı) benzer bir hikaye hazırlamaya çalıştıklarını açıkladı. İlk olarak hafta başında Dread Central tarafından bildirilen ve daha sonra Entertainment Weekly tarafından doğrulanan iddia çok konuşulacak türdendi. Yönetmen Scott Jeffrey, konunun bir geyiğin "vahşi doğada pusuya yatmış gaddar bir ölüm makinesi" olacağını söylediği Bambi: The Reckoning'i yöneteceğini duyurdu.

Jeffrey, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Film, hepimizin bildiği ve sevdiği 1928 hikayesinin inanılmaz derecede karanlık bir yeniden anlatımı olacak. Kuduz bir Bambi'ye hazırlanın!

Ocak 2023 olarak belirtilen yayım tarihi öncesinde filmle ilgili daha fazla ayrıntı yok. Ancak Jeffrey, bunu izleyenler için Bambi'nin tasarımının 2017 korku filmi The Ritual'dan ilham alacağı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
1
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
2
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
3
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
4
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
5
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
6
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
7
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
﻿Eşini demir çubukla öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu
﻿Eşini demir çubukla öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu
﻿Eşini demir çubukla öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu
﻿Fizyoterapistten fil hastalığıyla ilgili dikkat çeken uyarı
﻿Fizyoterapistten fil hastalığıyla ilgili dikkat çeken uyarı
﻿Fizyoterapistten fil hastalığıyla ilgili dikkat çeken uyarı
﻿Son dakika haberi: Afganistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
﻿Son dakika haberi: Afganistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
﻿Son dakika haberi: Afganistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
﻿Akdeniz Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Akdeniz Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Akdeniz Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.