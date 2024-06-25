İnzaghi imzayı attı

Filippo Inzaghi ve Angela Robusti çifti İspanya'nın Fromentera Adası'nda çok sayıda ünlü konuğun katıldığı bir törenle dünya evine girdi.
Kilisede düzenlenen düğün merasimi oldukça sade bir şekilde gerçekleşti.
50 yaşındaki İtalyan yıldız, 34 yaşındaki sevgilisyile 7 yıldır birlikte yaşıyordu. Çiftin bu sürede bir de çocukları oldu.
Gelin tarafını Costanza Caracciolo, Vincenza Cacace ve Gaia Lucariello gibi ünlü isimler temsil etti.
Törene ayırca damadın, kardeşi ve bir dönemin unutulmaz futbolcularından Simone Inzaghi ve Christian Vieri'nin de aralarında bulunduğu isimler de katıldı.
Yıldızlar geçidine dönen törene katılanlar İnstagram hesaplarından mutlu anlarını takipçileriyle paylaştılar.
Düğünde hazır bulunan en ünlü çiftlerden biri de Bobo Vieri ve eşi Costanza Caracciolo oldu.
Gelin ve damadın Vieri ve Caracciolo ile çektirdiği fotoğraf takipçilerinden büyük beğeni topladı.
İtalya'nın meşhur müzisyenlerinden Marco Masini, katılımcılara şarkı söyleyerek eğlendirdi.
Çift kilisedeki törenden sonra arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yedi ve konuklarla birlikte kadeh kaldırırlar.
Akşam yemeğinden sonra gelin ve damat oldukça duygusal bir ilk dans performansı sergiledi.