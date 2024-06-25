İnzaghi imzayı attı

İnzaghi imzayı attı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İtalyan futbol efsanelerinden Filippo Inzaghi, uzun süredir ilişki yaşadığı Angela Robusti ile hayatını birleştiren imzayı sonunda attı.

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Filippo Inzaghi ve Angela Robusti çifti İspanya'nın Fromentera Adası'nda çok sayıda ünlü konuğun katıldığı bir törenle dünya evine girdi.

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Kilisede düzenlenen düğün merasimi oldukça sade bir şekilde gerçekleşti.

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50 yaşındaki İtalyan yıldız, 34 yaşındaki sevgilisyile 7 yıldır birlikte yaşıyordu. Çiftin bu sürede bir de çocukları oldu.

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Gelin tarafını Costanza Caracciolo, Vincenza Cacace ve Gaia Lucariello gibi ünlü isimler temsil etti.

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Törene ayırca damadın, kardeşi ve bir dönemin unutulmaz futbolcularından Simone Inzaghi ve Christian Vieri'nin de aralarında bulunduğu isimler de katıldı.

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Yıldızlar geçidine dönen törene katılanlar İnstagram hesaplarından mutlu anlarını takipçileriyle paylaştılar.

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Düğünde hazır bulunan en ünlü çiftlerden biri de Bobo Vieri ve eşi Costanza Caracciolo oldu.

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Gelin ve damadın Vieri ve Caracciolo ile çektirdiği fotoğraf takipçilerinden büyük beğeni topladı.

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İtalya'nın meşhur müzisyenlerinden Marco Masini, katılımcılara şarkı söyleyerek eğlendirdi.

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Çift kilisedeki törenden sonra arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yedi ve konuklarla birlikte kadeh kaldırırlar.

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Akşam yemeğinden sonra gelin ve damat oldukça duygusal bir ilk dans performansı sergiledi.

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