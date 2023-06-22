iOS 17 Beta 2 yayınlandı. İşte Apple'lara gelecek özellikler

iOS 17 Beta programını başlatan Apple, ikinci programı da test kullanıcılarına dağıttığını duyurdu.

Yeni güncellemede bazı ufak çaplı değişiklikler görüldüğünün altı çizildi. Yeniden tasarlanmış bir güncelleme ekranının yanı sıra tanıtım etkinliğinde belirtilen bazı özellikler de gün yüzüne çıktı.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; iOS 17 Beta 2, dosya aktarımı için kullanacağı yeni bir AirDrop özelliğini barındırdı.

İOS 17 BETA PROGRAMINDA YER ALAN DİĞER ÖZELLİKLER ORTAYA ÇIKTI

iOS 17 ile NameDrop üzerinden iPhone, iPad, Apple Watch aygıtlarında kablosuz veri transfer edebilir, iMessage ile check-in yapabilir, yanıtsız FaceTime aramalarında görüntülü mesaj bırakabilir ve AirTag’inizi 5 kişiye kadar aile paylaşımı yapabileceğiniz birçok yenilik bulunuyor.

İOS 17 BETA NASIL YÜKLENİR?

iOS 17’nin ilk beta sürümünde hatalar olabilir.

iOS 17 indirilmek istenirse iOS 17 Beta profiline girilebiliyor.

iOS 16.6 için sunulan beta profili sayesinde iOS 17 Developer Beta güncellemesi de indirilebiliyor.

Beta profilini cihaza yükledikten sonra Ayarlar > Yazılım Güncelleme yolunu takip etmek gerekir.

Bir uyarı ile karşılaşılıyor. Buradan güncelleme indirilipyüklenebilir.

iOS 17 alacak iPhone modelleri

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. jenerasyon ve sonrası)