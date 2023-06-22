iOS 17 Beta 2 yayınlandı. İşte Apple'lara gelecek özellikler

iOS 17 Beta programını başlatan Apple, ikinci programı da test kullanıcılarına dağıttığını duyurdu.
Yeni güncellemede bazı ufak çaplı değişiklikler görüldüğünün altı çizildi. Yeniden tasarlanmış bir güncelleme ekranının yanı sıra tanıtım etkinliğinde belirtilen bazı özellikler de gün yüzüne çıktı.
ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; iOS 17 Beta 2, dosya aktarımı için kullanacağı yeni bir AirDrop özelliğini barındırdı.
İOS 17 BETA PROGRAMINDA YER ALAN DİĞER ÖZELLİKLER ORTAYA ÇIKTI
iOS 17 ile NameDrop üzerinden iPhone, iPad, Apple Watch aygıtlarında kablosuz veri transfer edebilir, iMessage ile check-in yapabilir, yanıtsız FaceTime aramalarında görüntülü mesaj bırakabilir ve AirTag’inizi 5 kişiye kadar aile paylaşımı yapabileceğiniz birçok yenilik bulunuyor.
İOS 17 BETA NASIL YÜKLENİR?
iOS 17’nin ilk beta sürümünde hatalar olabilir.
iOS 17 indirilmek istenirse iOS 17 Beta profiline girilebiliyor.
iOS 16.6 için sunulan beta profili sayesinde iOS 17 Developer Beta güncellemesi de indirilebiliyor.
Beta profilini cihaza yükledikten sonra Ayarlar > Yazılım Güncelleme yolunu takip etmek gerekir.
Bir uyarı ile karşılaşılıyor. Buradan güncelleme indirilipyüklenebilir.
iOS 17 alacak iPhone modelleri
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. jenerasyon ve sonrası)