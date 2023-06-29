Apple dördüncü beta sürümünü getirdi. Bakın neler geldi

Apple iOS 16.6 ve iPadOS 16.6 için dördüncü beta sürümünü yayınladı.

Apple dördüncü beta sürümünü getirdi. Bakın neler geldi

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Apple bilindiği gibi WWDC 2023 etkinliği ile birlikte iOS 17 sürümünü tanıttı.

iOS 16.5’i kullanıma sunan şirket şimdi de iOS 16.6 ve iPadOS 16.6 için dördüncü beta sürümünü yayınladı.

Apple’ın ücretsiz beta test programına kayıt olanlar, telefonları ve tabletleri üzerinden Ayarlar kısmından Yazılım Güncelleme’si bölümüne gelerek yeni beta güncellemesini görebilirler.

Beta Güncellemeleri üzerine tıklayarak ve iOS 16 Genel Beta seçeneğini seçerek dördüncü beta sürümü etkinleştirilebilir.

Apple, iOS 17‘nin Eylül lansmanına hazırlanırken ‌iOS 16‌ üzerindeki geliştirmelerin ise artık yavaşlayacak.

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