iPhone 14 Pro'nun açılış sesi ortaya çıktı

9to5Mac tarafından paylaşılan bir sosyal medya gönderisinden aktarılan bilgilere göre; yeni iPhone 14 serisinin Pro modelleri kendine özgü bir açılış zil sesine sahip olacak.

Yalnızca iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde olacağı iddia edilen açılış sesinin iPhone 14 ve iPhone 14 Plus dahil diğer modellerde bulunmayacağı aktarıldı.