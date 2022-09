Türkiye satış fiyatı dudak uçuklattı! Apple iPhone 14’ü tanıttı

Apple, yeni akıllı saat ve airpods cihazları ile iPhone 14 ailesini ilk kez tanıttı.

Apple'ın ilk tanıttığı ürünü Ultra Watch serisi, kullanıcılara 36 saat batarya ömrü sunuyor. Profesyonel sporcular için özel tasarlanan saatin gece modu da bulunuyor. Apple Watch Ultra'nın ABD'deki satış fiyatı 799 dolar olarak açıklandı. Apple Watch'ın 8 GPS versiyonu 399 dolar, bağlantı hizmeti olanı ise 499 dolardan satışa sunuldu. Apple Watch SE'nin satış fiyatı ise 249 dolar olarak açıklandı.

NTV'de yer alan habere göre Apple'ın kablosuz kulaklıklarından Airpods'un da yeni modeli kullanıcılara sunuldu. Airpods Pro 249 dolardan satışa sunuldu.

Apple'ın merakla beklenen iPhone 14'ü de lansmanda yerine aldı. iPhone 14'te ön kamerada ilk kez oto-fokus özelliği kullanıldı. İphone 14 ve 14 Plus'ta A15 çip kullanıldı. Telefonlarda artık sim kart kullanılmayacak. Türkiye'de bu özelliğin olması beklenmiyor.

iPhone 14 ve 14 Plus'ın ön kamerası 12 megapiksel ve f/1.9 olacak. iPhone 14 6.1 inç büyüklüğünde 90 hz ekrana sahip. iPhone 14 Plus ise 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Telefonlarda acil durumlar için uydu bağlantılı yardım çağırma ozellilligi var. Şebeke çekmese dahi acil yardım çağrısı yapılacak.

SATIŞ FİYATLARI BELLİ OLDU

iPhone 14, 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14'ler 9 Eylül'den itibaren ön satışasunulacak.

iPhone 14 Pro ve Pro Plus, A16 bionic çiple geliyor. Bu cihaz 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacak. iPhone 14 Pro'da 48 MP'lik bir ana kamera bulunuyor. Pro'da Always on Display özelliği bulunacak. Bu özellik Android cihazlarda uzun süredir bulunuyordu. iPhone 14 Pro 6.1 inçlik ekrana sahip olacak. iPhone 14 Pro Max'te ise 6.7 inçlik bir ekran kullanıldı. Yani 14 ailesinde artık sadece 2 farklı boyutta ekran var. Cihazların teknik özellikleri ise ekran büyüklüğüne göre değişecek.

iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Plus'un ise 1099 dolar olarak belirlendi.

iPhone 14, Türkiye'de 30 bin 999 liradan satışa sunuldu. iPhone 14 Plus ise 34 bin 999 liradan satılacak. iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Plus'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı.