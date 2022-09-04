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iPhone 14 Pro’nun ekran özellikleri belli oldu. Her gün bir özelliği sızdırılıyordu

Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen iPhone 14 Pro'nun ekran özellikleri belli oldu. Always on Display özelliği bulunan akıllı telefonun kilit ekranına diğer modellerde olmayan bir özellik daha eklendi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 12:52
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iPhone 14 Pro'nun ekran özellikleri belli oldu

iPhone 14 Pro’nun ekran özellikleri belli oldu. Her gün bir özelliği sızdırılıyordu
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iPhone 14 Pro modellerinin ön kamera ve sensör tasarımı sızıdırılmıştı. Beklenen ekran özelliği Always on Display özelliği ile de bazı bilgiler ortaya çıktı.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; iPhone 14 Pro, kilit ekranında her zaman açık ekranı sayesinde durum çubuğunda önemli değişiklikleri de beraberinde getirecek.

iPhone 14 Pro‘nun kilit ekranı; bildirimler, derinlik efekti ve duvar kâğıtlarının renkleri her zaman açık ekran özelliği ile doğrudan etkileşim hâlinde olacağı ifade edildi. Ekranda sadece bir saat ve tarih görmek yerine, duvar kâğıdının Always on Display özelliğie entgre edilmiş halinin görüleceği ortaya çıktı.

iPhone 14 Pro‘nun durum çubuğunun da çentik tasarımının değişmesinden dolayı bazı farklılıklara ev sahipliği yapabileceği aktarıldı. 14 Pro’da Ekran kilitliyken hücresel sinyal göstergesini ekranın sol üst tarafında ve sağ tarafta ise pil durum çubuğunu görme ihtimalimiz bulunmaktadır.

ALWAYS ON DİSPLAY ÖZELLİKLERİ

• Derinlik efektine sahip kilit ekranı duvar kağıtlarının arka planı, ekran her zaman açık modundayken kaldırılacak ve tamamen kararacak, ön plan ise soluklaşacak. Ayrıca, ön plan, kullanıcı özelleştirmesine bağlı olarak renk ve özellik kenarı vurgularıyla renklendirilecek.

• Widget’lar her zaman açık ekranda görünecek, ancak OLED’in yanmasını önlemek için kullanıcı tarafından fark edilmeyecek şekilde ayarlanan aralıklarla görünüp kaybolacak.

• Bildirimler, iPhone 14 Pro’nun her zaman açık ekran deneyiminin bir parçası olacak. Normal kilit ekranında olduğu gibi, bildirimler birer birer alttan gelecek ve 10 saniye boyunca görünür durumda kalacak. Ekran uyandığında, bildirimler alttan çıkacak ve bildirimlerin kilit ekranında nasıl sunulacağına ise kullanıcı karar verecek.

• Her zaman açık ekranın temel görsel öğeleri bağımsız olarak da özelleştirilebilecek.

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