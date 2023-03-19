Apple , iPhone 14 serisinin ardından iPhone 15 için çalışmalar devam ediyor. Son olarak iPhone 15 Ultra ekran özellik bilgileri paylaşıldı. Peki, iPhone 15 özellikleri neler? iPhone 15 ekranı nasıl olacak?

Bu yılın son çeyreğinde alıcıların beğenisine sunulması beklenen iPhone 15 serisinin ön panelinde önemli değişiklikler planlanıyor. Peki, iPhone 15 özellikleri neler?

İPHONE 15 EKRANI NASIL OLACAK?

Pek çok kaynak, iPhone 15 serisinin daha geniş bir ekrana sahip olacağını açıklamıştı. Buna göre iPhone 15 Ultra yalnızca 1,55 mm (0,06 inç) çerçeve ile sahne alacak. Bu değer iPhone 15’i şimdiye kadarki en ince ekrana sahip akıllı telefon yapacak.

iPhone 15 modellerinin OLED ekranlarının 28 nm’lik üretim sürecinden geçeceği ifade ediliyor. Apple böylece telefonlarında önemli oranda bir verimlilik artışı sağlamayı planlıyor.

iPhone 15 Ultra, kavisli ekran ve selefine nazaran ince çerçeve ile sahne alacağı konuşuluyor. Ek olarak seri, boyutları olarak bakıldığında iPhone 14 serisiyle aynı kalacak.

Samsung’un ocak ayında düzenlenen CES23 etkinliğinde tanıttığı UDR 2000 isimli OLED panellerin ilk kez iPhone 15 Pro Max’de kullanılacağı ortaya çıktı. Zaten daha önce de beklenildiği üzere Galaxy S23 serisinde gelmeyince bu olasılık gündeme geldi.

Ancak serinin diğer modelleri için aynı şey geçerli değil. Zira Pro modeli kasıtlı olarak sızıntının dışında tutuluyor. Bu da büyük ihtimalle iPhone 14 Pro ekranını kullanacağı anlamına geliyor. Fakat düz versiyonlarda gelişme mevcut.

Örneğin iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, Pro’larda yer alan hap şeklindeki delik çentik ve Dinamik Ada özelliklerini aynen alacak. Fakat ekranları aynı olmayacak. Zira bu iki modelin 60 Hz yenileme hızı sunan panellere sahip olacağı belirtiliyor.