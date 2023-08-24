iPhone 15 Pro Max ne zaman satışa sunulacak? Piyasaya çıkış tarihine dair bilgiler sızdı

iPhone 15 Pro Max (ya da bazı iddialara göre iPhone 15 Ultra) için piyasaya geç çıkacağına dair bazı bilgiler yayıldı. İşte gecikmenin sebebi.

iPhone 15 Pro Max ne zaman satışa sunulacak? Piyasaya çıkış tarihine dair bilgiler sızdı

iPhone 15 serisinin piyasaya çıkış sürecinde bazı sorunlar olduğu ortaya çıktı.

iPhone 15 Pro Max'in, üç veya dört haftalık gecikme ile sunulabileceği ifade edildi. Bu bilginin doğru olması durumunda, şimdiye kadar yapılmış en pahalı iPhone modeli ancak Ekim ayı ortalarında mağazalara gelebileceği aktarıldı.

9to5Mac'te yer alan bilgilere göre; adı açıklanmayan büyük bir hisse senedi analistinin bildirisini gördüğünü söyledi. Bu kişi, Sony’nin iPhone 15 Pro Max’in ihtiyaç duyduğu görüntü sensörünü zamanında sağlayamayacağını belirtti.

Bu tedarik zinciri problemi, dört haftaya kadar çıkabilecek üretim gecikmelerine yol açacaktır.

Eğer bu bilgiler doğruysa ve diğer üç iPhone 15 türü beklendiği gibi 22 Eylül tarihinde satışa sunulursa, iPhone 15 Pro Max, 13 veya 20 Ekim’e kadar mağazalara gelmeyebilir.

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