iPhone 15'ler diğer modellerden 100 veya 200 dolar daha pahalı olacak. Kullanıcısını uzaya götürecek telefon

Apple’ın merakla beklenen yeni serisi iPhone 15’lerin yüksek fiyatla satışa çıkabileceği açıklandı. Telefonun ne kadara satılacağını görenler "sanki telefon kullanan kişiyi uzaya götürecek" dedi.

iPhone 15'ler diğer modellerden 100 veya 200 dolar daha pahalı olacak. Kullanıcısını uzaya götürecek telefon

Şu anda iPhone 14 Pro’nun başlangıç modeli 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max’in başlangıç modeli ise 1099 dolardan satılıyor.

DigiTimes’da yer alan bilgilere göre iPhone 15 Pro‘nun fiyatı 1099 veya 1199 dolar, iPhone 15 Pro Max’in fiyatı da 1199 veya 1299 dolar olacağı ifade edildi. Yeni modeller 100 veya 200 dolar daha pahalı olacak.

iPhone Pro modellerinin sevkiyatını ve satışlarını da düşürebileceği ifade edildi. Kaynak tarafından yayınlanan ilk tahminler sevkiyatın yaklaşık 83 milyon adet olacağı yönündeydi, fakat kaynaklar sevkiyatın 77 – 79 milyona düşebileceğini tahmin ediyor. Bu durum akıllı telefon pazarında yıllık bazda %5’ten daha fazla düşüşe denk geliyor.

Apple'a yakın kaynaklardan biri olan Mark Gurman bu sene başında paylaştığı raporda iPhone 15 Pro’ların yüksek fiyatlı olabileceğini bildirdi.

Analist Jeff Pu, yeni iPhone Pro’ların, iPhone 14 Pro’lardan daha pahalıya satışa çıkabileceğini ileri sürdü. Pu özellikle de yeni Pro Max’in beklenenden daha yüksek fiyata sahip olabileceğine dikkat çekmişti. İngiliz bankası Barclays analisti Tim Long da 100 ile 200 dolarlık fiyat artışı olabileceğini öngördü.

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