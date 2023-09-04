iPhone 15'in Türkiye satış fiyatı dudak uçuklattı

Apple, merakla beklenen akıllı telefonlarından biri olan iPhone 15'i tanıtmaya hazırlanırken, vatandaşlar yeni modelin Türkiye satış modelini araştırıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
iPhone 15'in Türkiye satış fiyatı dudak uçuklattı

iPhone 15'in tanıtımına günler kala, heyecan artıyor. Apple'ın yeni modeli 12 Eylül'de saat 20.00'de Türkiye saatiyle eş zamanlı olarak tanıtması beklenirken, kullanıcılar yeni telefonun Türkiye satış fiyatını merak ediyor.

iPhone 15'in ABD'de 799 dolardan satışa çıkacağı tahmin ediliyor, ancak bu fiyatın, vergiler eklendiğinde Türkiye'de çok daha yüksek olacağı söylenebilir. Eğer yeni model ABD'de minimum 799 dolardan piyasaya sunulursa, Türkiye'de iPhone 15'in 72 bin 200 TL bandında bir fiyata satılacağı söylenebilir.

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iPHONE 15 YENİLİKLERLE GELİYOR

Özellik bakımından iPhone 15, önceki serilere kıyasla önemli iyileştirmelerle geliyor. Yeni model, hız, kamera ve donanım açısından iPhone 14'e göre büyük bir sıçrama sunacak. Özellikle 8 GB RAM ve 8K video kaydı yapabilme yeteneği, iPhone 15'i diğerlerinden ayıran özellikler arasında bulunuyor. Öte yandan, yeni iPhone'un arka kamerasının 4 mercekli olması bekleniyor.

iPhone 15, Apple hayranları için çeşitli renk seçenekleriyle birlikte gelecek. Pro modelleri satın almak isteyen kullanıcılar, gümüş, gri, siyah ve mavi renk seçenekleri arasından tercih yapabilecekler.

A17 işlemci, 8K video çekme yeteneği, 8 GB RAM gibi özellikler, iPhone 15'i güçlü ve çekici bir seçenek haline getiriyor.

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AMERİKA SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

Giriş seviyesi iPhone 15 modelinin fiyatının tıpkı iPhone 14'te olduğu gibi 799 dolar olması bekleniyor. Bu bağlamda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun önceki serinin çıkışına yakın bir fiyattan satılması muhtemel. iPhone 15 799 dolardan satılırken, iPhone 15 Pro en düşük 899 dolar olabilir. Ancak bu fiyatların yalnızca ABD'de geçerli olacağını söyleyebiliriz.

TÜRKİYE FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

ABD'de 21 bin 400 TL'ye tekabül eden 799 dolardan başlayan Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 15'in Türkiye'de tahmini olarak 72 bin 200 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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