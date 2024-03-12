iPhone 16’nın tasarımı sızdı. Yeni bir düğme eklendi

Kaynak: Haber Merkezi
iPhone 16’nın tasarımı sızdı. Yeni bir düğme eklendi
Apple’ın yeni çıkacak telefonu iPhone 16’nın tasarımıyla ilgili bir sızıntı gerçekleşti. Tasarım sızıntısında telefona yeni bir düğme eklendiği görüldü.

Akıllı telefon piyasasının önde gelen isimlerinden biri olan Apple, yeni iPhone tasarımları üzerinde çalışmalarını sürdürürken teknoloji meraklıları da sızan görüntülerle heyecanlanmaya başladı.

Apple, yeni akıllı telefonuyla ilgili tüm ayrıntıları gizli tutmak için elinden geleni yapıyor. Ancak yeni bir sızıntı, hayranlara teknoloji devinin bir sonraki iPhone'un nasıl görüneceğine dair fikir veriyor.

Tasarım görselleri sağ tarafta yer alan yeni bir düğmeyi gösteriyor ve görünen o ki şirket, özellikle selfie çekmeyi sevenler ve video çekenler için ekrana dokunmak yerine bir alternatif sunmayı planlıyor.

Ayrıca görüntüler, sol kenardaki ses kontrollerinin üzerindeki küçük düğmenin de büyüyeceğini gösteriyor.

91mobiles'ın elde ettiği görsellere göre yeni bir tuş geliyor.

ekran-goruntusu-2024-03-12-150319.png

Elde edilen yeni görseller, cihazın piyasaya sürülmesinden önce üçüncü taraf iPhone kılıfı üreticilerine verilen dosyalardan. Yeni düğme; telefonun kenarında, ekranın sağında, güç düğmesinin normal konumunun altında olacak.

Düğmeye hafifçe dokunmak odaklamayı ve yakınlaştırmayı ayarlarken, aslında düğmeye basmak fotoğrafı çekecek veya videoyu başlatacak.

Bu yeni görsellerin yalnızca Pro için olduğu belirtiliyor ki bu da diğer iPhone 16 modelinin bu düğmeyi almayabileceğini gösteriyor.

ekran-goruntusu-2024-03-12-150307.png

Ayrıca tıpkı geçen yılki iPhone 15 gibi, iPhone 16'nın da dört farklı versiyonla piyasaya sürülmesi bekleniyor: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max.

MacRumours'un haberine göre en pahalı iki seçenek olan iki Pro modelinin ekran boyutu, iPhone 15 muadillerine göre daha büyük olacak. Pro modelinde ekran boyutunun 6,1 inçten 6,3 inçe çıkacağı, Pro Max ekran boyutunun ise 6,7 inçten 6,9 inçe çıkacağı belirtiliyor.

iPhone 16'nın sızdırılan son görsellerine göre teknoloji devi, standart iPhone 16'nın arkasındaki kamera lenslerinde de büyük bir değişiklik yapıyor.

Görüntüler, iPhone 16'nın standart versiyonunun iPhone 15'teki gibi çapraz değil dikey olarak düzenlenmiş iki kamera merceğine sahip olacağını gösteriyor.

Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16'nın, bazı raporlara göre Apple'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en pahalı akıllı telefon olması bekleniyor.

Son Haberler
Gazze'de can kaybı 31 bin 184'e yükseldi Dünya
Gazze'de can kaybı 31 bin 184'e yükseldi
İngiltere'de oturmak Eyüpsultan'dan daha ucuz Ekonomi
İngiltere'de oturmak Eyüpsultan'dan daha ucuz
Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu. 11 gözaltı Gündem
Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu. 11 gözaltı
Ahmet Çelik müşahede altında Gündem
Ahmet Çelik müşahede altında
Michelin yıldızlı şef onlarca kişiyi zehirledi Yaşam
Michelin yıldızlı şef onlarca kişiyi zehirledi
Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor. İçinde ne var? Gündem
Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor. İçinde ne var?
Ford’a dev ceza Gündem
Ford’a dev ceza