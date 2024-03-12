iPhone 16’nın tasarımı sızdı. Yeni bir düğme eklendi

Akıllı telefon piyasasının önde gelen isimlerinden biri olan Apple, yeni iPhone tasarımları üzerinde çalışmalarını sürdürürken teknoloji meraklıları da sızan görüntülerle heyecanlanmaya başladı.

Apple, yeni akıllı telefonuyla ilgili tüm ayrıntıları gizli tutmak için elinden geleni yapıyor. Ancak yeni bir sızıntı, hayranlara teknoloji devinin bir sonraki iPhone'un nasıl görüneceğine dair fikir veriyor.

Tasarım görselleri sağ tarafta yer alan yeni bir düğmeyi gösteriyor ve görünen o ki şirket, özellikle selfie çekmeyi sevenler ve video çekenler için ekrana dokunmak yerine bir alternatif sunmayı planlıyor.

Ayrıca görüntüler, sol kenardaki ses kontrollerinin üzerindeki küçük düğmenin de büyüyeceğini gösteriyor.

91mobiles'ın elde ettiği görsellere göre yeni bir tuş geliyor.

Elde edilen yeni görseller, cihazın piyasaya sürülmesinden önce üçüncü taraf iPhone kılıfı üreticilerine verilen dosyalardan. Yeni düğme; telefonun kenarında, ekranın sağında, güç düğmesinin normal konumunun altında olacak.

Düğmeye hafifçe dokunmak odaklamayı ve yakınlaştırmayı ayarlarken, aslında düğmeye basmak fotoğrafı çekecek veya videoyu başlatacak.

Bu yeni görsellerin yalnızca Pro için olduğu belirtiliyor ki bu da diğer iPhone 16 modelinin bu düğmeyi almayabileceğini gösteriyor.

Ayrıca tıpkı geçen yılki iPhone 15 gibi, iPhone 16'nın da dört farklı versiyonla piyasaya sürülmesi bekleniyor: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max.

MacRumours'un haberine göre en pahalı iki seçenek olan iki Pro modelinin ekran boyutu, iPhone 15 muadillerine göre daha büyük olacak. Pro modelinde ekran boyutunun 6,1 inçten 6,3 inçe çıkacağı, Pro Max ekran boyutunun ise 6,7 inçten 6,9 inçe çıkacağı belirtiliyor.

iPhone 16'nın sızdırılan son görsellerine göre teknoloji devi, standart iPhone 16'nın arkasındaki kamera lenslerinde de büyük bir değişiklik yapıyor.

Görüntüler, iPhone 16'nın standart versiyonunun iPhone 15'teki gibi çapraz değil dikey olarak düzenlenmiş iki kamera merceğine sahip olacağını gösteriyor.

Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16'nın, bazı raporlara göre Apple'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en pahalı akıllı telefon olması bekleniyor.