iPhone 17 özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Son dönemde ortaya atılan iddialara göre, Apple'ın 2025 yılında mevcut Plus modelini piyasadan kaldıracağı ve yerine Pro Max modelinden daha gelişmiş bir versiyon olan Slim modelini sunacağı öne sürüldü. Farklı kaynaklardan gelen bilgilerde ise, Slim'in Pro Max modelinin yerini alacağı ve Pro Max isminin Ultra olarak değiştirilme ihtimalinin olduğu belirtiliyor. Diğer yandan, Ultra isminin tamamen yeni bir model için kullanılacağına dair söylentiler de mevcut. Görünen o ki, Apple'ın gelecek planlarına ilişkin söylentiler şu anda netlik kazanmış değil.

Teknoloji dünyasından sızan bilgilere göre, Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 serisi, dikkat çekici özelliklerle gündemde. Ice Universe'in aktardığına göre, serinin standart modeli olan iPhone 17, 6.27 inçlik bir LTPO ekranla ve 799 dolarlık bir fiyat etiketiyle tüketicilerin karşısına çıkacak. Aynı ekran boyutuna sahip olacak Pro modeli ise 1099 dolarlık fiyatıyla sunulacak. Serinin en büyük ekranlı üyesi iPhone 17 Pro Max, 6.86 inçlik ekranı ve 1199 dolarlık fiyatıyla öne çıkarken, serinin yeni üyesi iPhone 17 Slim ise 6.65 inçlik ekranı ve 1299 dolarlık fiyatıyla 'en pahalı iPhone' unvanını elde etmeye aday görünüyor.

LTPO ekran teknolojisi sayesinde tüm modellerde 120Hz'e kadar değişen yenileme hızı ve ProMotion özelliği bulunacak. Bu özellikler daha önce yalnızca Pro modellerde yer alırken, Ice Universe'in iddialarına göre artık standart modelde de kullanıcılarla buluşacak. iPhone 17 Pro modellerinde 12 GB RAM, 48 MP'lik üçlü arka kamera ve TSMC tarafından N3P süreciyle üretilen A19 Pro çipi bulunacağı söylenirken, standart modelin farklı bir A19 yongaseti ile geleceği konuşuluyor. Apple'ın, standart ve Pro modeller arasındaki farkı belirginleştirmek için daha düşük özelliklere sahip bir A19 çipi kullanabileceği veya A18 çipinin yeniden isimlendirilmiş versiyonunu sunabileceği tahmin ediliyor.

Slim modelin ise A19 çipi, çift arka kamera ve 8 GB RAM ile donatılacağı iddia ediliyor. Ancak bu bilgilerin doğruluğu tartışma konusu, zira Slim modelinin Plus modelinin yerini alacağı varsayımına dayanıyor. Slim modelinin en üst düzey iPhone olarak lanse edilmesine rağmen düşük özelliklere sahip olması ise kafa karıştırıcı bir durum yaratıyor. Apple'ın iPhone 17 serisini piyasaya sürmesine daha zaman var ve şirketin hangi yenilikleri sunacağı henüz netlik kazanmış değil.