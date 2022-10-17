﻿iPhone'daki VPN sorunu devam ediyor iddiası. Görüntüler sızdırıldı

İddialara göre iPhone cihazlarda VPN sorunu sürüyor. Bir araştırmacı güvenlik açığının iOS sürüm 15.6.1'de bulunduğunu duyurdu.

Yeni araştırmalarda güvenlik açığının Apple'ın mobil işletim sisteminin yepyeni sürümü olan iOS 16'da hala var olduğunu iddia edildi. Mysk'teki güvenlik araştırmacıları, iOS 16'nın aktif bir VPN tüneli dışında Apple servisleriyle iletişim kurduğunu ve DNS isteklerini sızdırdığını bir video kaydı ile gösterdi.





Araştırmacılar, "iOS 16'nın aktif bir VPN tüneli dışında Apple servisleriyle iletişim kurduğunu doğruluyoruz," şeklinde bir tweet atarken, mesaja şöyle devam ettiler: "Daha da kötüsü, DNS isteklerini sızdırıyor. VPN bağlantısından sızan Apple hizmetleri arasında Sağlık, Haritalar ve Cüzdan yer alıyor." ifadeleriyle durumu özetledi.

Aktif bir VPN tünelinin dışına şifrelenmeden sızan veriler ciddi gizlilik ve güvenlik riskleri oluşturabilir çünkü bir kullanıcının gerçek IP adresi ve diğer hassas bilgileri kullanıcının İSS'sine, ağ yöneticilerine, devlet kurumlarına ve siber suçlulara ifşa edebiliyor.