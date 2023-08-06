iPhone kullanıcıları dikkat! Bu iki iphone modeline güncelleme gelmeyecek

Apple'ın akıllı telefon serisi iPhone ile ilgili uzmanlar yeni açıklamalarda bulundu. Artık cihazlara güncelleme yapılmayacağı ifade edildi.

iPhone kullanıcıları dikkat! Bu iki iphone modeline güncelleme gelmeyecek

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’de yer alan haberde, uzmanlar iki iPhone modeli üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, Apple’ın Eylül ayında bazı modellere yazılım güncellemesi yapmayacağını açıklayarak iPhone 8 ve iPhone X’lere güncelleme gelmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, Apple’ın Eylül ayında iOS 17 isimli yeni yazılım güncellemesini kullanıma alacağı belirtilirken bu iki modelin ise bu güncellemeyi desteklemeyeceği belirtildi. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, iOS 17 güncellemesi almayan telefonların değerinin ise yarı yarıya azalacağı belirtildi.

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2017’de satışa çıkan iPhone 8 ve iPhone X’in değerlerinin düşmesinin beklendiği açıklanırken benzer bir durumun geçen yıl kullanımına başlanan iPhone 7 Plus ve iPhone 6S’lerde de yaşandığına dikkat çekildi.

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