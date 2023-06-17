IPhone’da bu model zirveye oturdu. En çok satan modeller açıklandı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Amerika’da son zamanlarda iPhone 14 modeli daha çok satmaya başladı.

Yatırım şirketi JP Morgan, iPhone 14 serisinin önceki seriye göre daha iyi sattığını, iPhone 14 Pro Max modelinin öne çıktığını, iPhone 14 Plus’ın tutulmadığını bildirmişti.

İPHONE 14 PLUS TUTMADI

Daha önce iPhone 14 Pro Max %19, iPhone 14 %18 oranındaydı. Amerika’daki operatörler arasındaki bu durum Nisan 2023’te tersine döndü ve iPhone 14 Pro Max ikinci sıraya geriledi.

iPhone 14 Pro, %16’dan %15’e geriledi. iPhone 14 Plus %7 ile çok fazla tercih edilmeyen model olarak kalmaya devam ediyor.