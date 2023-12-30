iPhone'da güvenlik açığı tespit edildi! Bakanlık soruşturma başlattı

Sık sık güvenlik açığı konularıyla gündeme gelen Apple'ın telefonları iPhone, yine bir açıkla gündemde...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından iOS cihazlarında güvenlik açığı tespit edildiğini duyurdu.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından bir süredir iOS cihazlara yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Sayan, açıkların bulunduğunu belirterek, açığın, cihazların kontrolünün ele geçirilmesine ve verilerin çalınmasına neden olabileceği vurgulandı.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) konuyla ilgili Apple'dan açıklama talep ettiğini ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.

iPhone sahiplerinin aşağıdaki önlemleri alması önerildi: