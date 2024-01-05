iPhone 17’nin ön kamerasının detayları belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
iPhone 17’nin ön kamerasının detayları belli oldu
iPhone 15'in bazı teknik özellikleri internete sızmıştı. Şimdi ise kamerasının teknik özellikleri ortaya çıktı.

Apple, akıllı telefonlarında Megapiksel değerlerini düşük tutması ile biliniyor.

Ancak yine de cihazların kamera performansları kullanıcıların her zaman beğenisini kazanıyor. Apple’ın her cihazında daha da yükselttiği bu özelliğinin bilinmesiyle iPhone 15’te nasıl bir kamera kullanacağı merak konusu olmuştu.

İŞTE KAMERA ÖZELLİĞİ

Apple’ın en güçlü modeli olan iPhone 15 Pro Max’te 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1-9 diyafram değerine sahip 23 mm’lik geniş açılı lens yer alıyor.

Apple haberleriyle bilinen Ming-Chi Kuo adlı analiste göre 2025’te tanıtılması beklenen iPhone 17 modelinin ön kamerasının 24 Megapiksel olacağı belirtildi.

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2025’TE TANITACAK

Daha önceleri ise iPhone 17’nin Pro modellerinin üçlü 48 Megapiksel kamera dizilimi ile geleceği belirtilmişti. Ayrıca Pro modelleri, 2 nanometre işlemci ile teknolojisini kullanacak denmişti. Cihazın ön panellerinde 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen LTPO OLED ekranı olacağı aktarılmıştı.

iPhone 17 serisindeki standart modelde Apple A19 işlemcisinin kullanılacağı iddia ediliyor. 5.200 mAh bataryadan güç çekeceği ve iOS 19 işletim sistemi üzerinde çalışacağı belirtiliyor. Apple‘ın yeni iPhone 17 serisini 2025 yılının eylül ayında tanıtacak.

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