iPhone’lar gizli kamera olarak kullanılabildiği ortaya çıktı

iPhone cihazlar gizli kamera olarak kullanılabiliyor. İphone'ların gizli kamera olarak kullanılmasını isteyen kullanıcılar olduğu gibi bu özelliği pasif hale getirilmek istenmektedir. Peki bu özellik nasıl nasıl açılıp kapatılır?

iPhone’lar gizli kamera olarak kullanılabildiği ortaya çıktı

iPhone’larda gizli kamera özelliğinin olması iddiası bile bazı kullanıcıları korkutmaktadır. Bu özelliği kapatmak için birkaç adım izlemek gerekiyor. Bu özellik sayesinde telefonun gizli bir kamera gibi davranarak her şeyi kaydedeceği belirtiliyor. Herhangi birinin videosunun izinsiz şekilde çekilmesi ya da sesinin kayıt edilmesi yasal değildir ve suçtur.

Özelliğin kişilerin yasal haklarını ihlal etmeyecek şekilde kullanılması gerekir.

ÖZELLİK NASIL AÇILIR

iPhone’da “Ayarlar” kısmına girilir.

Ayarlar sekmesinden “Erişilebilirlik” seçeneğine dokunulur.

“Erişilebilirlik” menüsünün en altında “Erişilebilirlik Kestirmesi” özelliği bulunur.

“Erişilebilirlik Kestirmesi” seçeneğine girilir.

“Erişilebilirlik Kestirmesi” seçeneğinden “VoiceOver” özelliğini aktif hale getirilir.

Bu adımlar izlediği takdirde iPhone’unda gizli kamera özelliği aktif hale gelecektir.

İPHONE GİZLİ KAMERA ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

“VoiceOver” özelliği aktif edildikten sonra “kamera” açılır.

Hem ön hem arka kamera da bu özellik kullanılabilir.

Kamerayı açtıktan sonra 3 kere “Güç Tuşuna” basılır.

Ardından VoiceOver özelliği aktif olacak ve telefon kayda başlayacak.

Ekran kapatılmak istenildiğinde ekrana 3 kere dokunulur. Ekran kapanır ve telefon dikkat çekmez.

Kaydı bitirmek için ekran açılır ve durdura basılır. Video galeriye eklenmiş olur.

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