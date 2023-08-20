İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. İşte nedeni

İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı.

KAYNAK: AA
İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. İşte nedeni

İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunanistan'da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.

İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedilen açıklamada, "Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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