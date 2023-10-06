Irak Başbakanı Sudani’den Türkiye ile güvenlik anlaşması talimatı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, sınırların güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye ile bir güvenlik anlaşmasının düzenlenmesi için Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin’e talimat verdi.

KAYNAK: İHA
Irak Başbakanı Sudani’den Türkiye ile güvenlik anlaşması talimatı

Irak, Türkiye ile sınırların güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçti. Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı gerçekleştiren Başbakan Muhammed Şiya Sudani, ülkedeki güvenlik durumunu ele aldığı belirtti.

Irak’ın İran ile güvenlik anlaşmasının ele alındığı toplantıda, Başbakan Sudani, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin’e Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile sınır güvenliği sorunlarını çözmek için ikili güvenlik komisyonlarının etkinleştirilmesi talimatı verdi.

Ülkedeki güvenlik durumundaki gelişmeler ve güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ çetelerinin kalıntılarıyla mücadele, organize suçla mücadele ve uyuşturucu kaçakçılarını takip etme çabalarının ele alındığı toplantıda, Irak ile İran arasında imzalana güvenlik anlaşması da görüşüldü.

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