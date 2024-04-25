Irak Türkmen Cephesi 29. yıl dönümünü kutladı

Kent merkezindeki Bolivard salonunda gerçekleştirilen törene, ITC Başkanı Hasan Turan, Kerkük yerel yönetim yetkilileri, ITC yürütme kurulu ve siyasi büro üyeleri ile parti temsilcilerinin yanı sıra Türkmen siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

ITC'NİN KURULUŞ AMACI VE HEDEFLERİ

Basına konuşan ITC Başkanı Hasan Turan, 29 yıl önce Türkmen siyasi hareketinin güçlendirilmesi ve tüm siyasi partilerin birleşmesini sağlamak için ITC'nin 24 Nisan 1995'te Erbil kentinde kurulduğunu söyledi.

Turan, dönemin diktatör rejimi Saddam Hüseyin'e karşı durmanın yanında Irak toprak bütünlüğünü savunmanın da ITC'nin kuruluş amaçları arasında yer aldığını hatırlatarak, kuruluşundan on yıllar geçmesine rağmen Türkmenlerin ana ilkelerinden taviz vermediklerini ifade etti.

ITC'nin Irak Türkmenlerinin haklarını savunmak için devam eden bir mücadele kervanı olduğunu belirten Turan, kurulduğu gün gibi bugün de ITC'nin temel ilke ve prensiplerine bağlı kaldığını dile getirdi.

SİYASİ BAŞARILAR VE GELECEK PLANLARI

Turan, ITC'nin Irak ve Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde siyasi başarı elde ettiğini ancak bu başarının tüm Türkmenlerin başarısı olduğuna vurgu yaptı.

Gelecek planlarına ilişkin de bilgiler veren Turan, ITC'nin Türkmenlerin siyasi, kültürel ve sosyal haklarını savunmaya devam edeceğini ve Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğü için mücadele edeceğini söyledi.

Törende konuşan diğer yetkililer de ITC'nin kuruluşundan bu yana Türkmenlerin hakları için yürüttüğü mücadeleyi övdüler ve gelecekte de bu mücadelenin sürmesini dilediler.

Törende çeşitli müzik ve folklor gösterileri de yer aldı.