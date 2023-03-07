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Irak Türkmenleri: Ahmet Tahir'i PKK öldürdü

Irak Türkmenleri, eski ITC Güvenlik Dairesi Başkanı Ahmet Tahir'in suikastının PKK tarafından düzenlendiğini belirterek, cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istedi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 17:13
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Irak Türkmenleri: Ahmet Tahir'i PKK öldürdü

Irak Türkmenleri: Ahmet Tahir'i PKK öldürdü
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi, eski ITC Güvenlik Dairesi Başkanı Ahmet Tahir suikastına ilişkin soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılması ve faillerin yakalanması çağrısında bulundu.

Vindavi, basına yaptığı açıklamada, Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Kerkük Polis Müdürlüğünün başlattığı soruşturmanın sonuçlarının önemli olduğunu vurguladı.

PKK BÖLGE İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR

Söz konusu suikastın Kerkük'ün güvenliğini ve istikrarını bozmaya yönelik bir terör saldırısı olduğunu bildiren Vindavi, terör örgütü PKK'nın Kerkük'te saldırılar düzenlemesi ve Türkmen yetkililerini hedef almasının tehlike arz ettiğini aktardı.

"Kerkük'ün güvenliğini sağlamak Kerkük polis teşkilatının sorumluluğudur." diyen Vindavi, olayın üzerinden günler geçmesine rağmen hala polis ve güvenlik teşkilatının sessiz olmasının şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. Vindavi, Türkmenler olarak bu olay karşısında sessiz kalmayacaklarını ve gereken tüm yasal yollara başvurarak haklarını arayacaklarını vurguladı.

BOMBALI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Eski ITC Güvenlik Dairesi Başkanı Tahir, Kerkük'te 3 Mart'ta aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

ITC Başkanı Hasan Turan, Tahir'in öldürülmesinin arkasında, terör örgütü PKK'nın olduğunu söylemişti.

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