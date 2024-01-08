Irak ve Suriye’deki ABD üslerine saldırı

Kaynak: İHA
Irak ve Suriye’deki ABD üslerine saldırı
Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere, İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar sürüyor. ABD askerlerinin bulunduğu üsse İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi’nin saldırıyı düzenlediği belli oldu.

Yapılan açıklamada, Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne SİHA saldırısı gerçekleştirdiği belirtilerek, “Irak’ın batısında yer alan işgal altındaki Ayn el-Esed üssüne saldırı gerçekleştirildi. İslami Direniş, düşmanın kalelerini vurmaya devam edecek. Saldırı Irak ve bölgedeki ABD işgal güçlerine direnişimizin devamı ve siyonistlerin Gazze'de halkımıza yönelik katliamlarına cevap olarak düzenlendi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Suriye’nin Haseke ve Culan bölgelerindeki ABD üslerine benzer saldırılar gerçekleştirdiği belirtilerek, “Suriye’nin kuzeydoğusundaki ABD Kasrek üssü ile Culan’daki üsse SİHA ile saldırı gerçekleştirdi” denildi.

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