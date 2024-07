Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıklamasında, köşeye sıkışan PKK'lı teröristlerin, saklanmak amacıyla işgal ettikleri köylerde ormanları ateşe verdikleri ve Dergele köyünü tamamen yaktıkları hatırlatıldı.

Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını patlatarak masum sivillerin can güvenliğini tehlikeye atan teröristlerin, boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladıkları belirtildi. Açıklamada, "Dergele köyünde komandolarımızın bir sehpa üzerinde iki namlulu ÇNRA lançer sistemini bulduğu ve bu sistemin tuzaklandığının anlaşılması üzerine METİ timlerimizin düzeneği başarıyla etkisiz hale getirdiği" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Kahraman komandolarımız, Dergele ve Miska köylerinde teröristler tarafından gasp edilen evlerde arama-tarama faaliyetlerini dikkatle sürdürüyor. Sivil halkın yaşam alanlarına zarar vermemek için büyük özen gösteren komandolarımız, teröristler tarafından tuzaklanmış evlerdeki patlayıcıları titizlikle temizliyor. Diğer köylerde de teröristlerin sivilleri kalkan olarak kullanıp ev ve bahçelerini patlayıcılarla tuzakladığı tespit edildi. Dergele köyünde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizatın yanı sıra, Dergele ve Miska köyleri arasında iki PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı.

Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmat detayları da açıklandı. Buna göre; iki termal dürbünlü, on şarjörlü ve yüz dokuz mühimmatlı iki M-16 piyade tüfeği, bir termal dürbünlü, on iki şarjörlü ve seksen dokuz mühimmatlı bir AK-47 piyade tüfeği, bir Çek VZ 58 tüfeği ve bir hafif makineli tüfek bulundu. Ayrıca on el bombası, çeşitli türlerde çok sayıda mühimmat, tabanca şarjörleri, EYP yapımında kullanılan ekipmanlar ve diğer çeşitli malzemeler ele geçirildi.