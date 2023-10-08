Iraklı aile çocuk yaşta evlilik için mahkemeye başvurdu: Bizim yaşam tarzımız ve âdetlerimiz

Iraklı aile, bir süre önce nişanladıkları 16 yaşındaki kızlarının evlenmesine izin verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme ailenin talebini reddetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Iraklı aile çocuk yaşta evlilik için mahkemeye başvurdu: Bizim yaşam tarzımız ve âdetlerimiz

Ankara’da yaşayan Iraklı Aewaz ailesi, 16 yaşındaki küçük kızlarını Muhammed H. ile nişanladı. Bir süre sonra aile, damat adayının evlerine sık sık gelip gitmesinin dedikodulara neden olduğunu, kendi ifadeleriyle “nahoş duruma” son vermek için kızlarını nişanlısı ile evlendirmelerine izin verilmesi talebiyle Ankara 10. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Yapılan başvurudan haberdar olan Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son Derneği (ECPAT), avukatı Şahin Antakyalıoğlu aracılığıyla, söz konusu evliliğe izin verilmemesi için dava açtı. Avukat Antakyalıoğlu, dava dilekçesinde erken evliliğin bir çocuk hakkı ihlali olduğunun tespitine, hak ihlalinin önlenmesineve çocuk R.’nin evlenme izni verilmesi talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, 3 Ekim günü açılan davanın reddine karar vererek, evliliğe izin vermedi. Mahkeme kararında “Dosya kapsamında yer alan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; evlenmesine izin istenenin, evlenmesine izin verilmesi için TMK’ya göre, olağanüstü bir durumun bulunması gerektiği anlaşılmakla; davacıların ve evlenmesi talep edilenin ileri sürdükleri ilgili çocuğun nişanlanması, nişanlısının sık sık gelip gitmesinin dedikodulara neden olması gibi hususlar mahkememizce önemli ve olağanüstü bir sebep olarak kabul edilmemiştir” denildi.

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