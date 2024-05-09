Kazada başı çöp konteynerine çarpan motokurye öldü

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kurye Mustafa Uğur’un Barış Bulvarı’na dönmek isterken kontrolünü kaybettiği 55 GM 771 plakalı motosiklet devrildi.

Uğur, düşüp başını yol kenarındaki çöp konteynerine hızla çarparken motosiklet ise metrelerce sürüklenerek durdu. Çevre esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı sonrası kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Uğur’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Mustafa Uğur’un cansız bedeni, yapılan incelemeden sonra otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.