Sagopa Kajmer Dini inancın ne sorusuna böyle yanıt verdi

Daha önce de dini yaklaşımlarıyla gündeme gelen Sagopa Kajmer bir hayranının dini inanıyla ilgili sorduğu soruya bu sefer kızarak cevap verdi.

Bir tarikata yakınlığı ile bilinen ancak sonrasında ateist olduğunu belirten Sagopa Kajmer, yıllar sonra dini inancının yeniden sorulmasına ters çıktı.

"TAKMIŞLAR DİNE, İNANCA"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sagopa Kajmer, ''Dünyada Türkler gibi kimin neye inandığını merak edip soran yok. Takmışlar dine, inanca. Güzel kardeşim sana ne, kime ne? Bunu yapanlar kısıtlı dünyalarında yaşayanlar. Özgür olan insanlar bu soruyu sormuyorlar. Bu soru cahilin sorusu, bilinçlinin değil." ifadelerini kullandı.

“BİR DİNİM YOK”

Yıllar önce "bir dinim yok'' açıklaması yapan Sagopa Kajmer’e sosyal medyada büyük tepkiler gelmişti.

Bir hayranı konuyla ilgili ''Bu açıklamayı yaptın, yarın dersin o soruyu ben cevaplamadım hesabım çalındı dersin'' demişti. Sagopa Kajmer de hayranına ''Lafımın arkasındayım. Herkese yayabilirsin'' cevabını vermişti.