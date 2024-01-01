Iraklı genç kaldırımda ölü bulundu

Kaynak: İHA
Iraklı genç kaldırımda ölü bulundu
Çorum'da Iraklı olduğu belirtilen 25 yaşındaki genç kaldırımda ölü bulundu.

Olay, Çorum'un Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak'taydı.

Irak uyruklu belirtilen 25 yaşındaki Abdullah Gaffar Raad AlAbodi'nin vatandaşlar sokak üzerinde kan kustuğunu gördü. Durumu hemen 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine gelen 112 sağlık ve polis ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede gencin hayatını kaybettiği tespit etti.

AlAbodi'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Ayrıca, 25 yaşındaki gencin akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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