Ronaldo gol ata ata rekor kırdı. Yine coştu 6-0'lık maça damgasını vurdu

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, rekorlara doyamadı.

Portekizli futbolcunun takımı Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında karşılaştığı Al Wehda'yı 6-0 yendi.

Golleri 5, 12 ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 18. dakikada Otavio, 45. dakikada Sadio Mane ile 88. dakikada Al Fatil attı.

39 yaşındaki Ronaldo, kariyerinde 66. kez hat-trick (üçleme) yaparak rekorunu geliştirdi. Toplam gol sayısını da 890'a çıkarak erişilmesi güç bir sayıya ulaştı.

Ronaldo, bu sezon 32 kez de fileleri havalandırmış oldu.

