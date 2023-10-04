Irak’taki düğün faciasında can kaybı 119’a yükseldi

Irak’ın Musul kentinde 26 Eylül’de çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu düğün salonunda meydana gelen yangın faciasında can kaybı arttı. Musul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamdaniye ilçesinde meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 114'den 119’a yükseldiği aktarılarak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bazı yaralıların hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Irak basınında yer alan haberlerde, hayatını kaybeden yaralılar arasında gelinin babasının da bulunduğu belirtildi.

Musul’a bağlı Hamdaniye ilçesindeki düğün salonunda çıkan yangının, salonda kullanılan havai fişek nedeniyle çıktığı açıklanmıştı.