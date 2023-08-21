Irak'tan ABD'nin ülkeye askeri sevkiyat yaptığı iddialarına yalanlama

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Güvenlik Danışmanı Halid el-Yakubi, devlet televizyonuna konuya dair konuştu.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi’nin geçen günlerdeki ABD ziyaretini hatırlatan Yakubi, "Irak, Washington ile müzakerelerde tüm istediğini aldı. Buna göre ABD’nin insansız hava araçları güvenlik bölgelerinde Irak hükümetinin izni dahilinde uçacak. Müzakereye dahil hiçbir taraf kendi başına davranamaz." dedi.

ABD’nin Irak’a askeri sevkiyat yaptığı yönündeki iddialara dair ise Yakubi, şunları aktardı:

"Bu konuda basında çıkan haberler asılsızdır. ABD'nin Irak'a yeniden sevkiyat yapması söz konusu değildir. Yapılan işlemler Suriye tarafında askeri değişiklik amaçlıdır."

ABD'nin Irak'ın çeşitli bölgelerinde askeri araçlarla sevkiyat yaptığı iddia edilmişti. Buna dair teyit edilmemiş bazı görüntüler de sosyal medyada yayınlanmıştı.