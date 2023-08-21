Irak'tan ABD'nin ülkeye askeri sevkiyat yaptığı iddialarına yalanlama

Irak, ABD’nin ülkeye yeniden askeri sevkiyat yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı.

KAYNAK: AA
Irak'tan ABD'nin ülkeye askeri sevkiyat yaptığı iddialarına yalanlama

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Güvenlik Danışmanı Halid el-Yakubi, devlet televizyonuna konuya dair konuştu.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi’nin geçen günlerdeki ABD ziyaretini hatırlatan Yakubi, "Irak, Washington ile müzakerelerde tüm istediğini aldı. Buna göre ABD’nin insansız hava araçları güvenlik bölgelerinde Irak hükümetinin izni dahilinde uçacak. Müzakereye dahil hiçbir taraf kendi başına davranamaz." dedi.

ABD’nin Irak’a askeri sevkiyat yaptığı yönündeki iddialara dair ise Yakubi, şunları aktardı:

"Bu konuda basında çıkan haberler asılsızdır. ABD'nin Irak'a yeniden sevkiyat yapması söz konusu değildir. Yapılan işlemler Suriye tarafında askeri değişiklik amaçlıdır."

ABD'nin Irak'ın çeşitli bölgelerinde askeri araçlarla sevkiyat yaptığı iddia edilmişti. Buna dair teyit edilmemiş bazı görüntüler de sosyal medyada yayınlanmıştı.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Ölü Deniz'i bitirdiler, gözü Göcek'e diktiler Güncel
Ölü Deniz'i bitirdiler, gözü Göcek'e diktiler
Ali Poyrazoğlu'na domuz saldırdı Magazin
Ali Poyrazoğlu'na domuz saldırdı
Canan Karatay'ın önerdiği tereyağlı kahvenin fiyatı bakın kaç lira oldu Sağlık
Canan Karatay'ın önerdiği tereyağlı kahvenin fiyatı bakın kaç lira oldu
Vergisiz telefon alımında şartlar nedir? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek? Keşfet
Vergisiz telefon alımında şartlar nedir? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek?
Özbekistan'dan Ukrayna'ya insani yardım Dünya
Özbekistan'dan Ukrayna'ya insani yardım
Mor lahana turşusu için bilinmesi gereken aşçılık tüyosu. Mor lahana turşusu 5 dakikada servise hazır Yemek Tarifleri
Mor lahana turşusu için bilinmesi gereken aşçılık tüyosu. Mor lahana turşusu 5 dakikada servise hazır
Ronaldo Araplardan dehşet para alınca böyle görüntülendi. Para sen nelere kadirsin Spor
Ronaldo Araplardan dehşet para alınca böyle görüntülendi. Para sen nelere kadirsin