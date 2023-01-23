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Irak’tan Alman yatırımcıya kapıda vize kolaylığı geliyor

Irak, Alman yatırımcılara ülkeye girişlerini kolaylaştırmak için tüm sınır ve gümrük kapılarında direkt vize verileceğini duyurdu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 17:00
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Irak’tan Alman yatırımcılara özel kapıda vize kolaylığı

Irak’tan Alman yatırımcıya kapıda vize kolaylığı geliyor
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Irak, Alman yatırımcılara ülkeye girişlerini kolaylaştırmak için tüm sınır ve gümrük kapılarında direkt vize verileceğini duyurdu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Sudani'nin 13 Ocak'ta gerçekleştirdiği Almanya ziyaretine değinen Resul, Alman şirketlerinin ülkede başta yenilenebilir enerji, gaz ve petrol olmak üzere çeşitli alanlarda yatırım yapmalarını istediklerini kaydetti.

Bağdat ile Berlin ve Almanya'daki diğer şehirler arasında direkt uçuşlara başlanacağını aktaran Resul, Alman yatırımcılara Irak'ta yatırım yapmaları için bazı kolaylıklar sağlayacaklarını ifade etti.

General Resul, şunları kaydetti:

Başbakanın talimatı üzerine yatırımcıların (Alman) tüm sınır ve gümrük kapılarından girişini kolaylaştırmak için kara, hava ve deniz yoluyla gelenlere kapıda direkt giriş vizesi vereceğiz.

"TOPRAKLARIMIZIN SALDIRI SAHASI OLMASINA İZİN VERMEYİZ"

Resul ayrıca Bağdat yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında sınır güvenliği noktasındaki işbirliğinin sürdüğüne işaret etti.

Sınır bölgelerinde merkezi yönetim bayrağının asılı bulunduğunu kaydeden Resul, bunun da IKBY'ye bağlı Peşmerge ile koordinasyonun bir örneği olduğunu söyledi.

Resul, şunları kaydetti:

Başbakanın talimatları doğrultusunda komşularımız İran ve Türkiye ile olan sınırlarda güvenlik önlemleri almayı ve oraları kontrol etmeyi sürdürüyoruz. Topraklarımızın herhangi bir ülkeye yönelik saldırı sahası olmasına asla izin vermeyiz.

Irak Başbakanı Sudani, Berlin'de Deutsche Welle (DW) Arapça televizyon kanalına verdiği özel röportajda, Almanya ile enerji alanındaki işbirliğinin "umut verici" olduğunu söylemişti.

Sudani, Berlin ziyareti sırasında Alman şirketi Siemens ile elektrik alanında anlaşma imzaladıklarını ve bunun için gerekli mali bütçeyi de tahsis ettiklerini belirterek, "Bu projeler önemli ve Irak'a elektrik teminini sağlayacak. Bundan sonra Bağdat'ta da ortak anlaşmalar imzalanacak." demişti.

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