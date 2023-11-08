Irak'tan Gazze'ye 10 milyon litre yakıt bağışı

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler için 10 milyon litre yakıt bağışında bulunulacağını açıkladı.

KAYNAK: AA
Irak'tan Gazze'ye 10 milyon litre yakıt bağışı

Gazze Şeridi'nde bulunan hastaneler için Irak hükümeti, bağış kararı aldı. Karara göre, 10 milyon litre yakıt hastanelere gönderilecek.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde işgal (İsrail) güçlerinin saldırılarına uğrayan Filistin halkının acılarını hafifletmek adına Bakanlar Kurulu, Gazze'deki hastaneler için 10 milyon litre yakıt bağışında bulunma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu yakıtın nasıl gönderileceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

BİRÇOK HASTANE ÇALIŞAMAZ DURUMDA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'de insani kriz giderek derinleşirken yakıt sıkıntısı nedeniyle birçok hastane çalışamaz durumda.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son olarak dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılmadan Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceklerini söylemişti.

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