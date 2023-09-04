Irak’tan Hakan Fidan’a Kerkük cevabı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Irak’ı ziyaret etti. Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit, Başbakan Muhammet Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bedir Örgütü Lideri Hadi el-Amiri, Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar el-Hekim, Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve Irak’ın eski başbakanlarından Nuri El Maliki, Parlamento Başkanı Muhammet Halbusi, Azim Koalisyonu lideri Hamis Hançer, Savunma Bakanı Muhammed Said Rıza Al Abbasi ve Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyad ile görüştü.

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Fidan, Bağdat ziyaretinde, Türkmenlerle Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği'nde görüştü. Erbil ziyaretinde ise Irak Türkmen Cephesi'yle Erbil İl Başkanlığı binasında bir araya geldi.

Türkmenlerle yaptığı toplantı sırasında Fidan, “Irak’taki Türkmen kardeşlerimizin uzun yıllardır maruz kaldıkları ayrımcılığın ve haksızlığın giderilmesi için Türkmen kardeşlerimizin hakkı olan siyasi ve ekonomik haklarının verilmesi için var gücümüzle çalışmalarımıza devam etmekteyiz.” dedi.

Fidan, Bağdat'taki görüşmelerde Irak hükûmetinin Türkiye’nin operasyonlarına karşı endişesine yönelik olarak “Toprak bütünlüğünüzü sağlamak için terör örgütünü siz ortadan kaldırın. Ya da biz de yardım edelim, beraber yapalım...” dedi.

Fidan, Erbil’de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü ve “Biliyorsunuz, Türkiye’de bu meseleyi (terörü) büyük ölçüde hallettik. Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak’tan da hep beraber temizleyeceğiz. Gerek Bağdat yönetimi gerek Erbil yönetimi, PKK terörünü Irak topraklarından temizlemekte oldukça kararlı. Bunun için de ayrıca memnunuz. Biz de elimizden gelen bütün desteği bu makamlara vereceğiz” diye konuştu.

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Hakan Fidan, Irak'tan ayrılır ayrılmaz, Irak Başbakanı Sudani, Kerkük'teki Ortak Operasyonlar Komutanlığı güçlerinin kullandığı binanın Kürdistan Demokrat Partisi'ne teslim edilmesi talimatı verdi. Binanın boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı sırada Kerkük'teki Türkmenler, 25 Ağustos'ta Kerkük-Erbil yoluna çadırlar kurarak kararı protesto etmeye başladı. Olaylar çıktı, 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi...

Kerkük Valisi Cuburi, Başbakan Sudani ile yaptığı telefon görüşmesi sonucu, binanın KDP'ye teslim edilmesi konusunun ertelendiğini bildirdi.

Vali, bina önünde bulunan protestocularla görüşerek Başbakanın verdiği “erteleme” talimatını kendilerine anlattığını ve bunun üzerine göstericilerin çadırları toplayıp protestolarına son verme ve kapatılan yolu açma kararı aldığını ve sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığını bildirdi.

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Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargâh binasının, Petrol Bakanlığı’na ait olduğunu ve hiçbir partinin orayı siyasi faaliyeti için kullanmasını istemediklerini söyledi.

Önceki Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ise açıklamasında “Geçtiğimiz günlerde, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hem merkezî hükûmetle hem Irak’ın kuzey yönetimiyle hem de Türkmen siyasilerle bir araya geldiği ziyaretinin hemen ardından, Irak Başbakanı Sudani’nin ani kararıyla Kerkük’te, 33 karakol karargâhının KDP peşmergelerine teslim edileceği duyuruldu.” dedi.

Salihi, “Öncelikle, biz Türkmenlerce merak edilen ilk husus, söz konusu gelişmelerin ardından, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beklenen Irak ziyaretinde Kerkük’te yaşanması muhtemel kaosu önlemek için merkezî hükûmetin nasıl bir girişimde bulunacağı konusudur. Biz daha önce ‘Türkmenlerin zarar görmemesi için, Türkiye’nin garantörlük görevini üstlenmesini’ talep etmiştik. Bugün de aynı talebi tekrarlıyoruz. Unutulmamalıdır ki Kerkük’ten vazgeçmek, yalnızca Türkmeneli’den değil Kıbrıs’tan da vazgeçmektir. Şuşa’dan, Karabağ’dan da vazgeçmektir!" diye konuştu.

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Irak yönetiminin, Hakan Fidan’ın ziyaretinin hemen ardından, Kerkük’ü KDP’ye teslim etmek anlamına gelen bir karar alması, Fidan’ın görüşmeler sırasında gündeme getirdiği Türkiye’nin taleplerine verilen bir cevaptır! Karar ertelendi ama Hakan Fidan’ın kamuoyunu bilgilendirmesi gerekir...