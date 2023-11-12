İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Filistin temasları

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Moritanya, Nijerya ve Suriye cumhurbaşkanları, Malezya ve Lübnan başbakanları ile Filistin’deki son durumun yanı sıra ikili ilişkileri görüştü.

KAYNAK: AA
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Filistin temasları

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye ülke liderlerinin Gazze'deki durumla ilgili olağanüstü toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Reisi, zirvenin oturum aralarında Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Riyad’da görüştü.

Görüşmelerde, Filistin’deki son gelişmeler ile İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması konularının yanı sıra ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşmelerde bulunan Reisi daha sonra Tahran’a döndü.

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