İran Cumhurbaşkanı'ndan tehdit gibi açıklama: İsrail kırmızı çizgileri aştı

İsrail ile HAMAS arasında devam eden çatışmalarla ilgili konuşan İran Cumhurbaşkanı Raisi, 'İsrail kırmızı çizgileri aştı, bu herkesi harekete geçmeye zorlayabilir' dedi.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
İran Cumhurbaşkanı'ndan tehdit gibi açıklama: İsrail kırmızı çizgileri aştı

İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmalar 24.güne girerken, tüm dünya ABD ve İran’ın savaşa müdahil olup olmayacağını merak ediyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki "kırmızı çizgileri aştığını" ve bunun "herkesi harekete geçmeye zorlayabileceğini" söyledi.

Raisi sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Siyonist rejimin suçları kırmızı çizgileri aştı ve bu herkesi harekete geçmeye zorlayabilir. Washington bizden hiçbir şey yapmamamızı istiyor ama İsrail'e yaygın destek vermeye devam ediyorlar." dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırısının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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